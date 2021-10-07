Новый премьер Японии впервые поговорил с Путиным

Премьер-министр Японии Фумио Кисида провёл первый после вступления в должность телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили двусторонние отношения. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источник в японском правительстве.

Отмечается, что российский лидер выразил надежду на продолжение переговоров с японской стороной по мирному договору.

4 октября в Японии назначили нового премьер-министра страны, им стал бывший министр иностранных дел и глава политического совета Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ) Фумио Кисида. Палата представителей парламента страны также утвердила кандидатуру политика на пост руководителя правящей ЛДПЯ. Правительство Японии практически полностью состоит из новых лиц, свои посты сохранили главы только двух ведомств. Речь идёт о главе МИД Тосимицу Мотэги и министре обороны Нобуо Киси.

Ранее Путин направил поздравительную телеграмму Кисиде в связи с его избранием на должность премьер-министра Японии. Российский лидер подтвердил заинтересованность в совместной работе двух стран.