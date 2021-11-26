Новый очаг коронавируса обнаружили в КНР на границе с Россией

В воскресенье, 28 ноября, в Китае был выявлен 21 новый случай распространения коронавирусной инфекции внутри страны, из них 20 — в городском округе Хулунбуир, сообщается на сайте Госкомитета здравоохранения КНР. На территории Хулунбуира находится пограничный переход между Китаем и Россией Маньчжурия — Забайкальск.

Ещё один случай заболевания выявлен в юго-западной провинции Юньнань. В выходные власти Хулунбуира ввели жёсткие ограничения: жителям запрещено покидать город, приостановлена работа общественного транспорта, закрыты рынки, развлекательные заведения и рестораны, ограничено проведение массовых мероприятий.

Ранее китайские учёные заявили, что страну ожидает масштабная вспышка коронавируса в случае снятия всех ограничений. По их словам, если КНР будет придерживаться антиковидной политики США, то прирост заражённых в сутки составит более 637 тысяч случаев. В случае перенимания французской тактики число новых случаев COVID-19 в день достигнет 454 тысяч. При копировании британской модели — 275 793 заболевших ежедневно. Всё это наверняка создаст непосильную нагрузку на медицинскую систему.

Также ранее в китайском Даляне (северо-восточная провинция Ляонин) резко выросло число заражённых коронавирусом. До этого эпицентром распространения вируса в Китае был граничащий с Благовещенском город Хэйхэ.