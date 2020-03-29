https://static.news.ru/photo/d021f788-71b7-11ea-bad7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Xueqi/Global Look Press

Очередные запуски ракет Северной Кореей спровоцированы Вашингтоном. Такого мнения придерживается российский сенатор Олег Морозов.

По его словам, «ничего хорошего» в действиях Пхеньяна нет. Однако его к этому вынуждают США, которые отказываются от переговоров и стремятся диктовать КНДР односторонние условия.

Сенатор отметил, что для урегулирования ситуации и отказа Северной Кореи от ядерной программы необходим международный формат с реальными гарантиями безопасности для КНДР. Вашингтон же не желает идти ни на какие уступки, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Пхеньян запустил ракету в сторону Японского моря. Это уже четвёртый запуск в течение марта.