Очередные запуски ракет Северной Кореей спровоцированы Вашингтоном. Такого мнения придерживается российский сенатор Олег Морозов.
По его словам, «ничего хорошего» в действиях Пхеньяна нет. Однако его к этому вынуждают США, которые отказываются от переговоров и стремятся диктовать КНДР односторонние условия.
Сенатор отметил, что для урегулирования ситуации и отказа Северной Кореи от ядерной программы необходим международный формат с реальными гарантиями безопасности для КНДР. Вашингтон же не желает идти ни на какие уступки,
Ранее NEWS.ru писал, что Пхеньян запустил ракету в сторону Японского моря. Это уже четвёртый запуск в течение марта.
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