https://static.news.ru/photo/ef7ad426-bc1b-11e9-be29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Emilio Navas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тысячи людей вышли на новые несанкционированные акции протеста в воскресенье, 11 августа, в Гонконге. Они проходят в районе Шам Шуй По и в квартале Козуэй-бэй.

На данный момент участники акций ведут себя спокойно. Полиция воздерживается от разгона.

Волна возмущения вызвана тем, что администрация этой китайской территории, обладающей особым статусом, обсуждает возможность китайского правительства изменить закон об экстрадиции. Новые поправки позволят выдавать подозреваемых на материк. Местные жители считают, что такими мерами Пекин намерен бороться с инакомыслящими.

Как ранее писал News.ru, девять сотрудников гонконгской полиции пострадали из-за лазеров, которыми их умышленно ослепляли демонстранты в ходе несогласованного митинга.