Девять сотрудников гонконгской полиции пострадали из-за лазеров, которыми их умышленно ослепляли демонстранты в ходе несогласованного митинга.
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Как писал News.ru, полиция Гонконга применила слезоточивый газ для того, чтобы разогнать демонстрантов. Акции протеста были вызваны тем, что администрация этой китайской территории, обладающей особым статусом, обсуждает возможность китайского правительства изменить закон об экстрадиции. Новые поправки позволят выдавать подозреваемых на материк. Местные жители считают, что такими мерами Пекин намерен бороться с инакомыслящими.