https://static.news.ru/photo/1671032e-bb87-11e9-9722-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aidan Marzo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Девять сотрудников гонконгской полиции пострадали из-за лазеров, которыми их умышленно ослепляли демонстранты в ходе несогласованного митинга.

Как сообщает издание RTHK, трое из девяти пострадавших полицейских были госпитализированы с воспалением глазницы. Правоохранители предупредили демонстрантов, что подобные действия в будущем станут основанием для их задержания.

Как писал News.ru, полиция Гонконга применила слезоточивый газ для того, чтобы разогнать демонстрантов. Акции протеста были вызваны тем, что администрация этой китайской территории, обладающей особым статусом, обсуждает возможность китайского правительства изменить закон об экстрадиции. Новые поправки позволят выдавать подозреваемых на материк. Местные жители считают, что такими мерами Пекин намерен бороться с инакомыслящими.