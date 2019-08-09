https://static.news.ru/photo/fa117e80-bb6c-11e9-955c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miguel Candela/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для того, чтобы разогнать демонстрантов.

После многочисленных тщетных предупреждений протестующим полиция применила слезоточивый газ и минимум силы для их разгона, — говорится в заявлении ведомства.

Полиция осудила акты насилия и призвала всех немедленно покинуть район города.

Волна возмущения вызвана тем, что администрация этой китайской территории, обладающей особым статусом, обсуждает возможность китайского правительства изменить закон об экстрадиции. Новые поправки позволят выдавать подозреваемых на материк. Местные жители считают, что такими мерами Пекин намерен бороться с инакомыслящими.

Как ранее писал News.ru, сотни жителей Гонконга вышли на несогласованный митинг в пригородном районе Тай По.