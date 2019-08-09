https://static.news.ru/photo/fe0c3f4c-bb5e-11e9-9fd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Emilio Navas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотни жителей Гонконга вышли на несогласованный митинг в пригородном районе Тай По.

По данным местного телевидения, антиправительственная демонстрация проходит мирно. Полиция призывает её участников разойтись, но к насильственным мерам пока не прибегает.

В аэропорту Чек Лап Кок акция протеста продолжается уже второй день. В ней принимают участие около тысячи человек. Большинство из них — продемократические активисты.

Ранее, 5 августа, News.ru писал о том, что участники гонконгских акций протеста заблокировали автодороги, сорвали работу метро и аэропорта.