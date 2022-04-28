Новую мутацию штамма «омикрон» выявили в Бразилии Folha de São Paulo: в Бразилии выявили новую мутацию штамма «омикрон»

Фото Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Новую разновидность омикрон-штамма коронавируса выявили эпидемиологи в Бразилии. Об этом сообщила газета Folha de São Paulo. По её информации, речь идёт о мутации комбинированного варианта «омикрона» ВА.1 и ВА.2, которой нет в международной базе данных Giasid.

Образец биоматериала, в котором была обнаружена новая мутация взяли у трёхлетнего ребёнка в Сан-Паулу 16 февраля. При этом оснований утверждать появление новой полноценной рекомбинации «омикрона» нет. Для этого необходимо подтверждение не менее чем из пяти образцов. В настоящее время в Бразилии преобладает мутация ВА.2, на неё приходится около 70% всех заражений в стране.

Ранее стало известно, что за минувшую неделю в мире коронавирусной инфекцией заразились более 4,5 млн человек. Умерли более 15 тысяч. При этом количество заражений сократилось на 21% в сравнении с предыдущей неделей, а количество смертей стало меньше на 20%. Об этом сообщили в среду, 27 апреля, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).