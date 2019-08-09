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Свыше семи тысяч жителей Новой Зеландии приняли участие в государственной программе по выкупу оружия и сдали в полицию более 10 тысяч стволов.

Лица, сдававшие легально купленное огнестрельное оружие, получили компенсацию, размер которой зависел от его состояния. Тем, кто сдавал незаконно приобретённое оружие, гарантировалось освобождение от ответственности за его хранение, сообщает CNN .

Власти Новой Зеландии ввели запрет на владение полуавтоматическим оружием и боеприпасами к нему после терактов в мечетях города Крайстчёрч в апреле. Нарушителям грозит лишение свобода на срок до пяти лет. Программа выкупа запрещённого оружия будет проводиться до 20 декабря 2019 года. Предполагается, что она обойдётся государству в 200 млн новозеландских долларов ($129,9 млн).

Ранее News.ru писал о том, что неизвестные устроили стрельбу в школе новозеландского города Ваикато. В результате один человек погиб и ещё трое были ранены.