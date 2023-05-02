В обстрелах России найден немецкий след: новости СВО на вечер 2 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: U.S. Marines/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за апрель в ходе военной операции на Украине погибли более 15 тысяч бойцов ВСУ, а также были уничтожены восемь украинских самолетов, 277 дронов, 430 танков и боевых бронированных машин, 18 машин РСЗО, 225 минометов и гаубиц. Глава Минобороны подчеркнул, что Вооруженные силы России будут продолжать уничтожать оружие и боеприпасы, которые Киев получает от стран Запада.

Шойгу также заявил, что по сравнению с началом 2022 года количество закупаемых Россией основных образцов вооружения возросло в 2,7 раза. При этом число закупок особо востребованных вооружений выросло в семь раз, отметил он.

В Минобороны РФ заявили, что за сутки на Донецком направлении в зоне СВО погибли около 290 украинских военных и наемников. В ведомстве уточнили, что российские силы продолжают вести бои в западной части Артемовска. Воздушно-десантные войска сковывают противника на флангах.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что озвученные Пентагоном данные о потерях среди российских военных в зоне СВО «взяты с потолка». Он подчеркнул, что Вашингтон не располагает истинными сведениями о погибших и раненых солдатах ВС РФ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Боевая машина поддержки танков (БМПТ-72) «Терминатор-2»

По словам гендиректора завода «Молот-Оружие» Равиля Нургалеева, главной проблемой предприятий военно-промышленного комплекса России оказалась нехватка рабочей силы. Он пояснил, что причиной этого стал демографический провал в начале перестройки, когда людям в первую очередь приходилось думать о выживании, а не о рождении детей.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что посетил украинских военных на Артемовском направлении. Он добавил, что вместе с командирами обсудил новые решения по обороне региона. Сырский отметил, что украинская армия готовится к контрнаступлению и готовит резервы.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко предполагает, что украинские войска начнут масштабное контрнаступление 9 мая. По его словам, ВСУ накапливают силы и формируют ударные группы. Он также подчеркнул, что наступлению может предшествовать ряд провокаций.

Герой России генерал-майор Сергей Липовой считает, что Вооруженные силы Украины вряд ли начнут анонсированное ранее контрнаступление 9 мая, но не исключена активизация диверсантов. По его словам, контрнаступательная операция обернется для Киева политической и военной катастрофой.

Песков сообщил, что угроза диверсий ВСУ, аналогичных тем, которые были осуществлены в последние дни, сохраняется. Представитель Кремля отметил, что спецслужбы работают над обеспечением безопасности в стране в преддверии 9 мая.

Фото: t.me/avbogomaz Губернатор Брянской области Александр Богомаз прибыл на место происшествия, где грузовой поезд сошел с рельсов в результате подрыва железнодорожных путей на 136-м км участка Брянск — Унеча

По мнению военного эксперта, директора центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгения Михайлова, Вооруженные силы Украины будут вынуждены предпринять попытку контрудара или контрнаступления, потому что от них этого ждут западные партнеры. Михайлов отметил, что эта попытка обречена на провал. Он добавил, что для контрнаступления, если оно состоится, будет выбрано какое-то одно направление.

Начальник Генерального штаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак считает, что положение украинской армии в ходе СВО стремительно ухудшается. Он обратил внимание на неготовность западной военной промышленности не только отправлять технику и боеприпасы Киеву, но и пополнять собственные военные запасы, «которые тают» день ото дня. По словам генерала, в Европе многие понимают, насколько Украина далека от победы.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что утром 2 мая украинские военные обстреляли село Курковичи. По его словам, в результате атаки загорелся жилой дом. Пострадавших нет.

В свою очередь губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что утром украинские военные обстреляли поселок Теткино. Десять снарядов повредили строения семи домохозяйств. Нанесен урон фасадам, окнам, крышам и заборам. В результате обстрела никто не пострадал.

В Следственном комитете заявили, что в Мелитополе совершено покушение на заместителя начальника ГУ МВД Запорожской области. Взрывное устройство было заложено у ворот его дома и сработало, когда он их открыл. Пострадавший был госпитализирован с минно-взрывной травмой.

По словам Пескова, заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что поставляемое ВСУ немецкое оружие не будет стрелять по России, не соответствует действительности, поскольку оно применяется при обстрелах в Донбассе. Также он отметил, что власти ФРГ при всем своем желании не смогли бы контролировать оборот оружия, находящегося в руках у украинских военных.

Фото: Cpl. Colton Garrett/Keystone Press Agency/Global Look Press

Комментируя атаки беспилотников ВСУ на гражданские объекты России, заместитель представителя Госдепа Ведант Патель заявил, что Вашингтон будет продолжать поддерживать Киев и предпринимать шаги для того, чтобы привлечь Россию к «ответственности».

По мнению первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, США стремятся уничтожить Россию, поддерживая атаки украинских беспилотников на объекты, расположенные на российской территории. Он отметил, что Вашингтон и его союзники используют украинцев «как пушечное мясо».

По мнению главы комитета Госдумы по оборона Андрея Картаполова, для того чтобы пресечь попытки преступлений среди солдат в зоне военной операции на Украине, необходимо отправить туда специальных комиссаров, которые будут следить за соблюдением закона. Он отметил, что подобная практика существовала в годы Великой Отечественной войны и она позволила наладить порядок в вооруженных силах.