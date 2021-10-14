Новой комиссии ВОЗ по коронавирусу предрекли старые проблемы

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила новый план по более тщательному расследованию происхождения коронавируса. Однако новая группа расследователей может столкнуться с теми же проблемами, что и их предшественники, включая противодействие Китая. Об этом сообщает The Washington Post.

13 октября ВОЗ сообщила о создании новой группы независимых экспертов, которые займутся поисками истоков происхождения коронавируса. В Научно-консультативную группу по происхождению новых патогенов (SAGO) вошли 26 учёных со всего мира, которые займутся изучением причин не только текущей пандемии, но и прогнозированием вспышек инфекций в будущем. При этом новая группа должна будет максимально деполитизировать свою работу и не предъявлять обвинения в распространении коронавируса конкретным странам.

В то же время издание отмечает, что полномочия SAGO будут существенно ограничены, поскольку группа изначально создавалась как консультативный орган. Так, эксперты будут уполномочены только давать рекомендации ВОЗ, которая сможет обращаться к государствам с просьбой о содействии в расследовании. При этом у группы не будет возможности принуждать к чему-либо правительства отдельных стран и непосредственно влиять на них.

Сами же члены новой комиссии рано или поздно столкнутся с противодействием Китая, из-за которого все предыдущие попытки подобных расследований были безрезультатны. В китайских государственных СМИ уже заявили, что Пекин едва ли сможет доверять новому экспертному органу ВОЗ до тех пор, пока тот не займётся проверкой американской военной лаборатории Форт-Детрик, которая, по мнению Китая, может быть причастна к возникновению коронавируса.

Ранее научный сотрудник Уханьского университета, крупный китайский историк У Эньюань призвал ВОЗ изучить работу главной военной биологической лаборатории США в Форт-Детрике. По его словам, там неоднократно нарушались правила безопасности и отмечались вспышки респираторных заболеваний у жителей расположенных поблизости домов престарелых. Выявленные симптомы при этом напоминали симптомы коронавирусной инфекции.