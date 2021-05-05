Волосы, глаза и губы: новое лицо России на конкурсе «Мисс Вселенная»

Стало известно, что в конкурсе «Мисс Вселенная» Россию будет представлять Алина Санько — российская модель, обладательница титула «Мисс Россия — 2019», участница конкурса «Мисс мира — 2019».

Девушка родилась в 1998 году в городе Азов Ростовской области. Высшее образование получила в Москве. В 2017 году приняла участие в конкурсе Miss Fashion Russia. В финале конкурса «Мисс Россия — 2019», который состоялся 13 апреля в концертном зале «Барвиха Luxury Village», завоевала главный приз — три миллиона рублей. Из-за близости дат проведения двух конкурсов и невозможности получения американской визы Санько отказалась от участия в «Мисс Вселенная — 2019». На конкурсе «Мисс мира — 2019», который прошёл 14 декабря в Лондоне, вошла в топ-12.

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