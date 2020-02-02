https://static.news.ru/photo/ec5e77a2-45a0-11ea-9492-fa163e074e61_660.jpg Фото: Norbert Eisele-Hein/imageBROKER.com/Global Look Press

Новая Зеландия в качестве превентивной меры против распространения коронавируса 2019-nCoV ввела запрет на въезд в страну для иностранцев, побывавших в КНР.

Как сообщает Radio New Zealand, запрет начнёт действовать с 3 февраля. Он не будет касаться ближайших родственников граждан Новой Зеландии, которые смогут въехать в страну. Однако им придётся пройти через усиленный досмотр и провести 14 дней в карантине. Премьер-министр страны Джасинда Ардерн заверила, что такие меры критично важны для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции.

По состоянию на 2 февраля число погибших от пневмонии нового типа в Китае достигло 304 человек, передавал NEWS.ru. Количество инфицированных составило 14,3 тысячи человек. Состояние 2110 человек медики оценивают как крайне тяжёлое.