Фото: Guo Lei/Xinhua/Global Look Press

В Новую Зеландию из Соединённых Штатов будут доставлены 1,2 млн см донорской кожи, которая необходима для помощи пострадавшим при извержении вулкана.

В отделении интенсивной терапии остаются 29 пациентов, рассказал доктор Питер Уотсон. Из них 22 дышат с помощью специальных аппаратов из-за тяжести ожогов и других травм, уточняет Stuff.

У некоторых из пострадавших ожоги 90–95% поверхности тела, этим людям потребуются месяцы лечения.

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии. В результате погибли шесть человек, девять пропали без вести. Спасатели считают, что они также умерли при извержении. По данным новозеландского Королевского научно-исследовательского института (GNS Science), вулкан выбросил шлейф из пепла на высоту около 3658 м, писал NEWS.ru. Врач-реаниматолог Расселл Кларк, видевший пострадавших при извержении, сравнил происходящее на активном вулканическом острове с мини-сериалом «Чернобыль».

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