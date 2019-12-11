У некоторых из пострадавших ожоги 90–95% поверхности тела, этим людям потребуются месяцы лечения.
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии. В результате погибли шесть человек, девять пропали без вести. Спасатели считают, что они также умерли при извержении. По данным новозеландского Королевского научно-исследовательского института (GNS Science), вулкан выбросил шлейф из пепла на высоту около 3658 м, писал NEWS.ru. Врач-реаниматолог Расселл Кларк, видевший пострадавших при извержении, сравнил происходящее на активном вулканическом острове с мини-сериалом «Чернобыль».