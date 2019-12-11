https://static.news.ru/photo/2d83b062-1c11-11ea-8843-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guo Lei/Xinhua/Global Look Press

В Новую Зеландию из Соединённых Штатов будут доставлены 1,2 млн см донорской кожи, которая необходима для помощи пострадавшим при извержении вулкана.

В отделении интенсивной терапии остаются 29 пациентов, рассказал доктор Питер Уотсон. Из них 22 дышат с помощью специальных аппаратов из-за тяжести ожогов и других травм, уточняет Stuff.

An astonishing 120 square metres of skin is being flown in to New Zealand for urgently needed grafts to treat the 29 White Island victims with severe burns https://t.co/bnMrSxrgxc — The Australian (@australian) December 11, 2019

У некоторых из пострадавших ожоги 90–95% поверхности тела, этим людям потребуются месяцы лечения.

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии. В результате погибли шесть человек, девять пропали без вести. Спасатели считают, что они также умерли при извержении. По данным новозеландского Королевского научно-исследовательского института (GNS Science), вулкан выбросил шлейф из пепла на высоту около 3658 м, писал NEWS.ru. Врач-реаниматолог Расселл Кларк, видевший пострадавших при извержении, сравнил происходящее на активном вулканическом острове с мини-сериалом «Чернобыль».