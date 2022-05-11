Новая Зеландия ввела санкции против восьми организаций и физлиц из России

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Правительство Новой Зеландии расширило санкционный список, включив в него восемь российских организаций, куда вошли военные структуры и СМИ, а также граждане РФ. Обновлённый перечень размещён на сайте новозеландского Министерства иностранных дел и торговли.

Согласно новой информации, в расширенный санкционный список внесены представитель Минобороны России Игорь Конашенков, начальник Главного разведывательного управления Генштаба России Игорь Костюков, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов, соучредитель новостного портала NewsFront Михаил Синелин.

В перечень также вошли 85-й главный центр специальной службы ГУ Генштаба России, Главный центр специальных технологий ГУ Генштаба ВС РФ и российское «Агентство интернет-исследований».

Новая Зеландия ранее ввела санкции против 170 членов российского Совета Федерации и ряда оборонных предприятий России. Также рестрикции были направлены в отношении 18 финансовых учреждений России. В их число попали Центробанк и Фонд национального благосостояния России.

Москва приняла ответные меры и признала персонами нон грата 130 новозеландских политиков, в том числе премьер-министра страны Джасинду Ардерн. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Веллингтон из-за несамостоятельности следует русофобским курсом, забыв о собственных интересах и общепринятых приличиях.