Новак удивился желанию Украины платить больше за газ из России

Вице-премьер России Александр Новак удивился желанию Украины платить за российский газ не напрямую, а через реверс. Из-за этого голубое топливо обходится стране на 20-30% дороже. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Возникает вопрос, а почему вы не берёте напрямую газ из Российской Федерации, тот же газ, который вы отбираете во время транзита, и, соответственно, платите за него на 20-30% дороже. Ну, это вызывает удивление, — сказал Новак.

Глава компании «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко 16 октября заявил, что Россия с начала года сократила суточные объёмы транзита газа через газотранспортную систему Украины. Если в начале года через страну проходило 180 млн кубометров газа в сутки, то сейчас порядка 80.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что на ближайшем заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) может быть рассмотрен вопрос энергетического кризиса на Украине. По словам Данилова, ситуация с наличием газа в настоящее время напоминает ту, что была в стране в 2014–2017 годах.