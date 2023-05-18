Норвегия поставит Украине дальнобойные РСЗО и РЛС ARTHUR

Фото: Dong-Min Jang/Global Look Press

Норвегия поставит Украине до восьми дальнобойных реактивных систем залпового огня и три радиолокационные станции ARTHUR, заявил норвежский министр обороны Бьорн Арильд Грам по итогам встречи с британским коллегой Бенном Уоллесом. Норвегия и Британия договорились усилить поддержку Киева, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства скандинавской страны.

Мы договорились продолжать и усиливать нашу поддержку Украины. <...> Сегодня мы подтверждаем поставку дальнобойной артиллерии и радаров. Норвегия передаст три РЛС артиллерийской локации ARTHUR и до восьми РСЗО дальнего действия. Пожертвования делаются в тесном сотрудничестве с Британией, — заявил Грам.

В ходе совместной пресс-конференции Грам также сообщил, что вопрос передачи Украине истребителей F-16 со стороны Норвегии сейчас не обсуждается. Он добавил, что не хочет спекулировать на теме будущих поставок.

Глава Минобороны Британии в свою очередь подтвердил, что армия Украины применила ракеты большой дальности Storm Shadow, сообщает The Guardian.

В марте Минобороны Норвегии объявило о прибытии на Украину танков Leopard 2, поставленных Осло. Также сообщалось об обучении норвежскими специалистами украинских экипажей.