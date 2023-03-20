В Норвегии сообщили об отправке на Украину танков Leopard 2 Минобороны Норвегии: Украина получила танки Leopard 2, идет обучение персонала

Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

Танки Leopard 2

Норвежские танки Leopard 2 доставлены на Украину, говорится в сообщении Министерства обороны королевства. По данным ведомства, в настоящее время проводится обучение украинских экипажей для боевых машин.

Украина уже получила норвежские танки Leopard 2, идет обучение украинского персонала, — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее глава ведомства Бьорн Арильд Грам сообщал, что Осло направит Киеву танки Leopard. При этом он не уточнил их количество. В свою очередь премьер-министр страны Йонас Гар Стере отметил, что Норвегия закупит у ФРГ по меньшей мере 54 танка. Также он не исключил дополнительной покупки еще 18 машин.

При этом немецкое издание Der Spiegel писало, что правительство Германии одобрило поставку Украине 178 танков Leopard. По сведениям немецких журналистов, часть машин отправят Киеву этим летом, большую часть — в 2024 году.

Также сообщалось, что в Германии завершилась подготовка украинских солдат по управлению танками Leopard 2. Интенсивные тренировки продлились несколько недель. По информации издания Zeit, украинские солдаты готовы к развертыванию основного боевого танка Leopard 2 на поле боя.