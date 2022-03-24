«Нормальные отношения возобновят»: Салливан о России и США

США и Россия, в конце концов, возобновят нормальные взаимоотношения, выразил уверенность посол США в Москве Джон Салливан в интервью «Новой газете». Кроме того, он заявил, что США не хотят отзывать посла и закрывать диппредставительство в России.

Я совершенно не умею предсказывать будущее, но одно предсказание сделаю — да это и не предсказание, я это просто знаю: в конце концов, русские и американцы возобновят нормальные взаимоотношения. Может, не в этом году, может быть, не в следующем, но это произойдёт. И я надеюсь до этого дожить, — цитирует его издание.

Посол также рассказал, почему он не хочет покидать Россию: по его словам, он любит страну и ему небезразлична судьба русского народа. По его словам, он с горечью смотрит на случаи русофобии за границей, что является «страданием за то, к чему они не имеют ни малейшего отношения».

Тем не менее Салливан признал, что ситуация может сложится так, что отношения между странами прервутся, что доказывают недавние высказывания ответственных российских лиц. Он ранее призвал соотечественников покинуть Россию или задуматься об этом. По его словам, американцам необходимо спланировать отъезд в случае закрытия посольства.

9 марта Салливан заявил, что не собирается уезжать из Москвы. Тем не менее дипломат не исключил, что его могут выслать из российской столицы.