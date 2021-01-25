Патрушев обсудил продление ДСНВ с помощником Байдена

https://static.news.ru/photo/8cabad5a-5f2d-11eb-8774-fa163e074e61_660.jpg Николай Патрушев Фото: scrf.gov.ru

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном.

Беседу инициировала американская сторона. Патрушев и Салливан обсудили вопросы, касающиеся продления Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Также стороны коснулись темы развития сотрудничества России и США в сфере глобальной безопасности.

Николай Патрушев и Джейкоб Салливан обсудили вопросы по продлению ДСНВ, а также перспективы развития российско-американского сотрудничества в сфере безопасности, — сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

Москва и Вашингтон подписали ДСНВ (СНВ-3) в 2010 году. Две страны условились начать сокращение стратегических наступательных арсеналов до ключевых значений. Срок действия соглашения истекает в феврале 2021 года. Глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев заявлял, что ДСНВ могут продлить до этой даты.

Ранее, как писал NEWS.ru, страны — участницы НАТО выразили поддержку США и России в их намерении продлить ДСНВ на ближайшие пять лет. Об этом рассказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила готовность Москвы к началу переговоров по этому вопросу.