Певица Пинк и актриса Николь Кидман призвали своих поклонников помочь в борьбе с пожарами в Австралии и сообщили, что пожертвовали местным пожарным службам по $500 тыс.
Пинк отметила работу пожарных, которые сражаются с огнём как на передовой.
Я совершенно опустошена тем, что происходит сейчас в Австралии, где бушуют лесные пожары. Я решила пожертвовать $500 тыс. непосредственно местным пожарным службам, — написала она в Instagram.
Следом за ней похожее сообщение сделала и Николь Кимдман. Актриса выразила сочувствие всем пострадавшим и тоже перевела на счёт региональной пожарной службы $500 тыс.,
С призывом помочь в борьбе с пожарами также обратился и австралийский актёр Хью Джекман. Он просит сделать пожертвование в адрес организаций, которые «неустанно трудятся и борются с лесными пожарами, чтобы спасти жизни людей и животных».
Ранее сообщалось, что в результате бушующих в Австралии лесных пожаров погибают более полумиллиарда животных и растений. Австралийские чиновники предупреждают, что худшее ещё впереди и ситуация может усугубиться, писал NEWS.ru.
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