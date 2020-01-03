https://static.news.ru/photo/f8b0829c-2fa8-11ea-a65f-fa163e074e61_660.jpg Николь Кидман Фото: COVER Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Певица Пинк и актриса Николь Кидман призвали своих поклонников помочь в борьбе с пожарами в Австралии и сообщили, что пожертвовали местным пожарным службам по $500 тыс.

Пинк отметила работу пожарных, которые сражаются с огнём как на передовой.

Я совершенно опустошена тем, что происходит сейчас в Австралии, где бушуют лесные пожары. Я решила пожертвовать $500 тыс. непосредственно местным пожарным службам, — написала она в Instagram.

Следом за ней похожее сообщение сделала и Николь Кимдман. Актриса выразила сочувствие всем пострадавшим и тоже перевела на счёт региональной пожарной службы $500 тыс., передаёт ТАСС.

С призывом помочь в борьбе с пожарами также обратился и австралийский актёр Хью Джекман. Он просит сделать пожертвование в адрес организаций, которые «неустанно трудятся и борются с лесными пожарами, чтобы спасти жизни людей и животных».

Ранее сообщалось, что в результате бушующих в Австралии лесных пожаров погибают более полумиллиарда животных и растений. Австралийские чиновники предупреждают, что худшее ещё впереди и ситуация может усугубиться, писал NEWS.ru.