Nikkei Asian Review: Суге надо учиться у Абэ опыту общения с Россией

Новому премьер-министру Японии Есихидэ Суге нужно учиться у своего предшественника опыту общения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет газета Nikkei Asian Review.
Отмечается, что Абэ удалось наладить личные отношения с Путиным. В результате Россия не поддержала Китай в территориальном споре с Японией из-за островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые Токио считает своими. При этом даже такие отношения двух лидеров не позволили Японии решить проблему «северных территорий»,
Доцент исследовательского центра передовых наук и технологий Токийского университета Ю Коидзуми считает, что хотя Москва и не присоединилась к Пекину против Токио, но сближение в других сферах двух держав ускорилось. Поэтому новому японскому правительству необходимо извлечь уроки из отношений Абэ с Путиным для правильного выстраивания диалога с Россией.
Ранее старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков в разговоре с корреспондентом NEWS.ru рассказал, чего стоит ждать от нового лидера правящей в Японии Либерально-демократической партии Ёсихидэ Суги, который 16 сентября станет премьер-министром страны. По словам эксперта, он будет продолжать политику своего предшественника — Синдзо Абэ.
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