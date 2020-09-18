Nikkei Asian Review: Суге надо учиться у Абэ опыту общения с Россией

https://static.news.ru/photo/fe6e76e6-f9b8-11ea-ab38-fa163e074e61_660.jpg Есихидэ Суга Фото: Pool/Global Look Press

Новому премьер-министру Японии Есихидэ Суге нужно учиться у своего предшественника опыту общения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет газета Nikkei Asian Review.

Отмечается, что Абэ удалось наладить личные отношения с Путиным. В результате Россия не поддержала Китай в территориальном споре с Японией из-за островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые Токио считает своими. При этом даже такие отношения двух лидеров не позволили Японии решить проблему «северных территорий», сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на японских политологов.

Доцент исследовательского центра передовых наук и технологий Токийского университета Ю Коидзуми считает, что хотя Москва и не присоединилась к Пекину против Токио, но сближение в других сферах двух держав ускорилось. Поэтому новому японскому правительству необходимо извлечь уроки из отношений Абэ с Путиным для правильного выстраивания диалога с Россией.

Ранее старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков в разговоре с корреспондентом NEWS.ru рассказал, чего стоит ждать от нового лидера правящей в Японии Либерально-демократической партии Ёсихидэ Суги, который 16 сентября станет премьер-министром страны. По словам эксперта, он будет продолжать политику своего предшественника — Синдзо Абэ.