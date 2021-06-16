«Никакой враждебности»: Путин оценил переговоры с Байденом

https://static.news.ru/photo/eb8a222e-cebe-11eb-b578-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с американским лидером Джо Байденом охарактеризовал прошедший саммит. Он заявил, что на встрече не было никакой враждебности, передаёт РИА Новости.

Никакой враждебности, встреча была в принципиальном ключе, — рассказал российский лидер.

Саммит Путина и Байдена прошёл в Женеве 16 июня. Главы государств обсудили различные темы, среди которых российско-американские отношения, стратегическая стабильность, борьба с коронавирусом и урегулирование региональных конфликтов.

Сначала стороны проводили переговоры узким составом: Путин и Байден, глава МИД РФ Сергей Лавров, госсекретарь США Энтони Блинкен. Позже, после перерыва, к политикам присоединились с российской стороны официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, посол РФ в США Анатолий Антонов, замглавы МИД РФ Сергей Рябков, начальник Генштаба Валерий Герасимов, помощник российского лидера Юрий Ушаков, а с американской — посол США в России Джон Салливан, советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд, старший директор по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности Эрик Грин.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию встречи Путина и Байдена в Женеве.