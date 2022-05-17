«Никаких признаков»: Шольц оценил урегулирование ситуации на Украине Шольц заявил, что не видит признаков урегулирования ситуации на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц / Фото Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не видит признаков скорого урегулирования ситуации на Украине. Не исключено, что конфликт ожидает дальнейшая эскалация, отметил он в беседе с немецким телеканалом RTL.

До сих пор не видно, что люди понимают необходимость прекратить [конфликт] как можно скорее, — подчеркнул Шольц.

Он добавил, что Германия принимает обдуманные и смелые решения и не принимает решения, способные сделать Берлин стороной конфликта. По поводу позиции Москвы Шольц считает, что у неё выбор ограничен.

Для России есть только один выход из этого положения — достижение соглашения с Украиной, — сказал канцлер.

Он пояснил, что в этот раз достичь мира на Украине нельзя будет «под диктатом, посредством захвата части территории». Повторения ситуации с Крымом не будет, уверен немецкий лидер.

Ранее стало известно, что партия социал-демократов (СДПГ) Олафа Шольца уступила конкурентам на региональных выборах в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. Причём СДПГ показала худший результат за всю свою историю, и это в том числе можно связать с политикой Шольца по Украине, сообщает Die Welt. Соответствующий опрос показал, что курс немецкого канцлера по Украине называют верным только 46% жителей региона.