Стало известно, когда Финляндия может стать членом НАТО Ниинисте: Финляндия может стать членом НАТО в ближайшие дни

Фото: Paul Chiasson / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил в эфире шведскому радио Sveriges Radio, что Турция ратифицирует заявку страны на вступление в НАТО уже на текущей неделе. По его словам, Финляндия сразу же сможет стать членом Альянса. Он отметил, что Хельсинки, скорее всего, вступит в НАТО без Стокгольма.

Я уверен, что они скоро пойдут дальше. Может быть, уже на нынешней неделе, — сказал Ниинисте.

Турция стала единственной страной, которая еще не ратифицировала заявку Финляндии на вступление в Североатлантический альянс. Парламент Венгрии принял заявку Скандинавской страны в начале недели.

Ранее глава правящей фракции в венгерском парламенте Мате Кочиш написал на своей странице в Twitter, что финские граждане опасаются, что после вступления в НАТО их страна перестанет быть мирной и нейтральной, потому что США начнут ее эксплуатировать для отстаивания своих интересов против России.

По словам парламентария, в Финляндии считают, что граница с Россией может стать очагом вооруженных конфликтов. Он назвал легитимными опасения финнов и согласился с тем, что нужно было провести референдум в стране по этому вопросу. Несмотря на это, по словам Кочиша, Венгрия остается преданным членом НАТО и Евросоюза.