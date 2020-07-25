Nexit: эксперт предрёк Нидерландам выход из Евросоюза

Жители Нидерландов недовольны экономической и миграционной политикой Евросоюза, и страна выйдет из ЕС, считает глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик.
Этот процесс уже обозначен как Nexit по аналогии Brexit. К слову exit (выход) добавляется буква N, обозначающую Netherlands (Нидерланды).
На минувшем саммите Евросоюза, где был принят бюджет, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте неодобрительно высказался о политике ЕС как о поощряющей иждивенчество среди стран, которые не являются донорами, имея в виду Испанию, Италию, Португалию и другие,
Саммит ЕС показал, насколько глубока фрагментация ЕС и что национальные интересы часто преобладают, даже когда речь идёт всего лишь о нескольких десятках миллиардов евро, — сказал Дембик.
Он считает, что итоги саммита, разочарование, продемонстрированное на нём, и принятые там решения будут иметь негативные последствия для всего ЕС и усугубят противоречия в рядах правящей элиты.
И даже хотя это и выглядит неправдоподобно, но этот саммит подтолкнёт Нидерланды к выходу из ЕС. Доверие между государствами-членами, основанное на добросовестном сотрудничестве, которое лежит в самой сердцевине европейского строительства, подорвано, — подчеркнул эксперт.
Как писал NEWS.ru ранее, в Италии может появиться политическое движение Italexit, целью которого будет выход страны из Евросоюза. Автор идеи — сенатор Джанлуиджи Парагоне.
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