Nexit: эксперт предрёк Нидерландам выход из Евросоюза

https://static.news.ru/photo/5d5c7d88-cfd4-11ea-b1aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Жители Нидерландов недовольны экономической и миграционной политикой Евросоюза, и страна выйдет из ЕС, считает глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик.

Этот процесс уже обозначен как Nexit по аналогии Brexit. К слову exit (выход) добавляется буква N, обозначающую Netherlands (Нидерланды).

На минувшем саммите Евросоюза, где был принят бюджет, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте неодобрительно высказался о политике ЕС как о поощряющей иждивенчество среди стран, которые не являются донорами, имея в виду Испанию, Италию, Португалию и другие, передаёт «Газета.ru».

Саммит ЕС показал, насколько глубока фрагментация ЕС и что национальные интересы часто преобладают, даже когда речь идёт всего лишь о нескольких десятках миллиардов евро, — сказал Дембик.

Он считает, что итоги саммита, разочарование, продемонстрированное на нём, и принятые там решения будут иметь негативные последствия для всего ЕС и усугубят противоречия в рядах правящей элиты.

И даже хотя это и выглядит неправдоподобно, но этот саммит подтолкнёт Нидерланды к выходу из ЕС. Доверие между государствами-членами, основанное на добросовестном сотрудничестве, которое лежит в самой сердцевине европейского строительства, подорвано, — подчеркнул эксперт.

Как писал NEWS.ru ранее, в Италии может появиться политическое движение Italexit, целью которого будет выход страны из Евросоюза. Автор идеи — сенатор Джанлуиджи Парагоне.