Newsweek: спецоперация России на Украине не ослабит дружбу между РФ и КНР

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Издание Newsweek со ссылкой на заместителя помощника генсека НАТО Джеймса Аппатурая сообщает, что СВО России на Украине не ослабила дружбу между Москвой и Пекином. Страны только укрепляют сотрудничество, чтобы выгнать США из Европы и Азии.

По мнению зампомощника генсека НАТО, признаков того, что спецоперация России на Украине ослабила или ослабит «дружбу без границ» между Москвой или Пекином, нет.

На уровне ниже уровня лидеров стран они продолжают укреплять отношения посредством очень практичных соглашений, которые усиливают их сотрудничество, — отметил Аппатурай.

Представитель НАТО добавил, что у стран есть долгосрочные стратегические интересы, связанные с желанием убрать США из Европы и из Азии.

Чего я не вижу, так это какого-либо значительного сдвига в этой стратегической расстановке сил на практическом уровне и... на политическом уровне тоже, — сказал Аппатурай.

При этом представитель НАТО указал, что Пекин поддерживает позицию Москвы насчет Альянса.

Ранее сообщалось, что Китай стал одной из 11 стран, которые осудили русофобию в мире. Пекин в числе других подписал заявление в СПЧ ООН с осуждением дискриминации русских и русскоязычного населения в некоторых странах.