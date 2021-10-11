Непривитым украинцам запретили пользоваться общественным транспортом

Кабинет министров Украины запретил с 21 октября непривитым от коронавируса или не имеющим теста на COVID-19 с отрицательным результатом ездить в межрегиональном общественном транспорте в «жёлтой», «оранжевой» и «красной» зонах. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава страны.

На заседании кабинета министров Украины 11 октября внесли изменения в постановление № 1236, которые предусматривают ужесточение правил для пассажирских перевозок в регионах, где установили «жёлтый», «оранжевый» или «красный» уровень эпидопасности, — говорится в сообщении.

По словам министра Виктора Ляшко, новые правила для перевозки пассажиров — вынужденный шаг для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, поэтому наличие как у водителей, так и у пассажиров документов, подтверждающих их COVID-безопасность, является необходимым условием.

Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров на автобусах, авиационном и железнодорожном транспорте. При этом ответственность за наличие всех необходимых документов ложится на перевозчика.

Сейчас в стране адаптивный карантин, который предусматривает ограничения в отдельных регионах. Зоны эпидемиологической опасности разделены на «зелёную», «жёлтую», «оранжевую» и «красную» — в зависимости от ситуации в том или ином регионе.

Ранее украинские пограничники отказались пускать в страну иностранцев, которые привиты российской вакциной «Спутник V». Формальной причиной отказа стало то, что этот препарат не включён в перечень Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).