Россиян призвали срочно покинуть Непал

Правительство Непала полностью приостановило с 3 мая все внутренние авиаперелеты и сообщило о прекращении международного авиасообщения с 6 мая из-за ситуации с коронавирусом. Россиянам рекомендовано покинуть страну, сообщает ТАСС.
В понедельник, 3 мая, посол России в Непале Алексей Новиков официально обратился к россиянам с просьбой отменить или перенести поездки в Непал. Тем же, кто находится в этой стране он рекомендовал вернуться на родину.
Мы официально уведомлены, что правительство Непала решило приостановить с сегодняшнего дня внутренние перелёты и закрыть с предстоящего четверга международные авиаперелёты, — цитирует его агентство.
Отмечается, что решение правительство Непала связано с резко ухудшившейся эпидемиологической обстановкой. При этом больницы в стране испытывают недостаток свободных мест и нехватку оборудования и медикаментов.