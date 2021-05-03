Россиян призвали срочно покинуть Непал

https://static.news.ru/photo/0d539c56-abfa-11eb-8451-96000091f725_660.jpg Фото: Prabin Ranabhat/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Непала полностью приостановило с 3 мая все внутренние авиаперелеты и сообщило о прекращении международного авиасообщения с 6 мая из-за ситуации с коронавирусом. Россиянам рекомендовано покинуть страну, сообщает ТАСС.

В понедельник, 3 мая, посол России в Непале Алексей Новиков официально обратился к россиянам с просьбой отменить или перенести поездки в Непал. Тем же, кто находится в этой стране он рекомендовал вернуться на родину.

Мы официально уведомлены, что правительство Непала решило приостановить с сегодняшнего дня внутренние перелёты и закрыть с предстоящего четверга международные авиаперелёты, — цитирует его агентство.

Отмечается, что решение правительство Непала связано с резко ухудшившейся эпидемиологической обстановкой. При этом больницы в стране испытывают недостаток свободных мест и нехватку оборудования и медикаментов.