Непал одобрил вакцину «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/ddaf92bc-a1ee-11eb-9949-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отдел управления лекарственными средствами Министерства здравоохранения Непала одобрил экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в стране. Она будет доступна для граждан старше 18 лет.

До этого в Непале прививали людей препаратами производства других стран. В апреле государство получило 100 тысяч доз из Индии и 348 тысяч доз в рамках международной инициативы COVAX.

Это уведомление всех заинтересованных лиц о том, что было выдано условное разрешение на экстренное использование комбинированной векторной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» для предотвращения коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-2 («Спутник V»), производимой Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и производственным подразделением АО «Генериум», — приводит РИА Новости текст заявления непальского регулятора в сфере лекарств.

По данным Минздрава страны, в Непале зарегистрировано более 287,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Из них свыше трёх тысяч умерли от COVID-19 и сопутствующих заболеваний. Исцелиться смогли больше 257,8 тысячи пациентов.

Вакцина, разработанная на основе аденовирусных векторов человека, была зарегистрирована в России в августе 2020 года. По официальным данным, эффективность препарата составляет 91,6%, он обеспечивает защиту от тяжёлых случаев заражения коронавирусом. В самом центре Гамалеи, где создавали «Спутник V», утверждают, что эффективность в выработке клеточного иммунитета после вакцинации близка к 100%.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что жители европейских стран увидят российскую вакцину от коронавируса не раньше конца 2021 года. Это возможно только после одобрения препарата Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), однако ведомство с заключением не торопится.

Тем не менее «Спутник V» одобрен уже в 60 странах с общим населением порядка трёх миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами вакцина занимает второе место в мире.