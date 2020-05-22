Немецкий эксперт оценил выгоду России от договора по открытому небу

https://static.news.ru/photo/80262e92-9c2e-11ea-aa9d-fa163e074e61_660.jpg Райнхард Крумм (справа) Фото: valdaiclub.com

России выгодно оставаться в Договоре по открытому небу даже после выхода из него США, считает глава департамента центральной и восточной Европы фонда Фридриха Эберта, эксперт клуба «Валдай» Рейнхард Крумм.

Даже если США выйдут из договора, то остальные страны продолжат его соблюдать. Россия в рамках договора в основном совершала полёты над Европой, а не над США, так что после их выхода договор всё равно будет полезен для России, — сказал Крумм NEWS.ru.

Он добавил, что тем не менее решение США наносит большой удар по системе безопасности в Европе.

Договор по открытому небу — один из последних существующих договоров, так что решение США — это очень плохая новость. Дело в том, что полёты в рамках данного соглашения не несут угрозы ни для США, ни для России, ни для других стран. И это важно подчеркнуть с учётом заявлений США о шпионаже. Это — открытость, а не шпионаж. Те страны, которые подписали договор, считают именно так, — подчеркнул эксперт.

Как писал NEWS.ru, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что выход США из Договора по открытому небу может поставить под угрозу систему военной безопасности на всём европейском континенте.