Немцы отправят гуманитарную помощь в новые регионы России Крымский парламентарий Гемпель: жители Германии отправят гумпомощь в новые регионы РФ

Жители Германии организовали в стране сборе средств и гуманитарной помощи для населения новых регионов России, рассказал в беседе с РИА Новости глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. По его словам, в ближайшее время немецкая делегация доставит всю собранную помощь в Крым, после чего груз будет перенаправлен в Херсонскую область.

Коренные жители Германии начали у себя на родине сбор гуманитарной помощи для населения новых регионов нашей страны. Они хотят приехать в Крым, чтобы затем доставить лично гуманитарную помощь жителям соседней Херсонской области, — сказал Гемпель.

По его словам, делегация из Германии должна посетить Крым в мае. Сейчас стороны прорабатывают маршрут и программу визита.

Ранее сообщалось, что Финляндия выделит Украине €29 млн на гуманитарную помощь и укрепление сотрудничества в целях развития. В МИД республики отметили, что €15 млн из этой суммы пойдут на гуманитарные нужды, а €14 млн — на поддержку в сфере образования, окружающей среды и радиационной безопасности и на восстановление инфраструктуры.