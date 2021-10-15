Немцев призвали экономить газ, чтобы не «радовать» Путина

Немецкие журналисты призвали жителей Германии экономить газ, чтобы не угождать президенту России Владимиру Путину. По их мнению, зависимость ФРГ от российского газа «радует» лидера РФ. Соответствующая статья опубликована в газете Die Zeit.

Авторы материала призвали немцев «ударить по России» путём экономии газа. Это станет ответом на повышение цен на данный вид топлива. По мнению жураналистов, наилучший способ — просто отключить отопление. Таким образом жителей Германии призвали сидеть в холоде с мыслью, что это принесёт вред России и её президенту.

Высокое потребление газа в Германии и зависимость от него немцев радуют Путина, — говорится в статье.

Ранее немецкое издание Bild обвинило действующего канцлера ФРГ Ангелу Меркель в бездействии в отношении роста цен на газ и электричество. Статья получила название «Ледяной канцлер». Таблоид также осудил Министерство экономики ФРГ в том, что ведомство не пытается решить проблему энергетического кризиса, в то время как Евросоюз видит острую необходимость в действиях.