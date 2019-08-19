https://static.news.ru/photo/d5e7b292-c30d-11e9-b32b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gregor Fischer/dpa/Global Look Press

Неизвестный с ножом ранил трёх человек в спальном районе Цэн Кван О на пешеходном мосту в Гонконге. Они получили ранения различной степени тяжести.

Очевидцы утверждают, что мужчина в возрасте около 40 лет напал на людей с тесаком для разделки мяса. Причиной стала политическая перепалка. Врачи оценивают состояние одного из пострадавших как критическое.

В настоящее время полиция ведёт розыск подозреваемого.

Масштабные протесты вспыхнули в Гонконге более двух месяцев назад. Люди выступили против инициированных местными властями поправок к закону об экстрадиции, позволяющих выдавать подозреваемых Тайваню, Макао и континентальной части Китая, с которыми нет соглашений. Правительство объявило о бессрочной приостановке рассмотрения документа, однако протестующие продолжают добиваться полной отмены готовящихся изменений.

Как ранее писал News.ru, число участников очередной акции протеста в Гонконге составило 1,7 млн человек. Об этом заявили организаторы митинга.