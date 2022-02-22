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Небензя заявил об агрессии России против захватившей в Киеве власть хунты

07:43, 24 февраля 2022
Небензя заявил об агрессии России против захватившей в Киеве власть хунты Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя Фото: MFA Russia/via Global Look Press
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты. Действия Москвы он объяснил тем, что в Киеве не услышали призывов прекратить провокации против ДНР и ЛНР.

Так дипломат ответил на действия России, предпринятые утром 24 февраля, на экстренном заседании Совбеза ООН, сообщает РИА Новости.

Мы не производим агрессию против украинского народа, а против той хунты, которая захватила власть в Киеве, — подчеркнул Небензя.

Заседание Совета Безопасности ООН инициировала Украина, её представитель Сергей Кислица до этого призвал российского коллегу попросить Кремль «прекратить агрессию» в отношении Украины.

Ранее стало известно, что Россия не будет либеральничать с нарушителями режима прекращения огня в Донбассе, заявил Василий Небензя на заседании Генассамблеи ООН по ситуации на Украине. По его словам, Киев с самого начала намеревался взять реванш в отношении Донбасса. Во главу угла была поставлена борьба «со всем русским».

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