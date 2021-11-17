Небензя назвал новые вызовы в Афганистане

Постпред РФ при Организации объединённых наций Василий Небензя заявил, что ситуация в Афганистане не стабилизировалась, при этом к предыдущим вызовам добавились новые. На заседании Совбеза ООН он отметил, что в первую очередь они связаны с отсутствием международного признания, сообщает РИА Новости.

Установившаяся после 15 августа новая реальность в Афганистане не приблизила ни самих афганцев, ни международное сообщество к стабилизации страны, созданию на её территории мирного, неделимого и свободного от наркотиков и преступности государства, — подчеркнул российский постпред.

Он добавил, что Россия выступает за формирование подлинно инклюзивного правительства, адекватно отражающего интересы всех основных этнополитических сил страны. Основной задачей в Афганистане, по его мнению, остаётся ликвидация угрозы со стороны терроризма и наркотиков.

Рассчитываем на то, что новые власти будут более прозорливыми по сравнению с предыдущим руководством Афганистана, которое ради удовлетворения собственных амбиций пожертвовало национальными интересами и бросило свой народ на произвол судьбы, — сказал Небензя.

Россия видит, отметил он, что «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в России) готов к практическому взаимодействию с международным сообществом и региональными партнёрами. Нынешние власти Афганистана нацелены на решение таких задач, как наведение порядка и восстановление страны.

Ранее стало известно, что существует угроза распространения из Афганистана в соседние страны террористической и наркотической угрозы, заявил Василий Небензя. По его словам, в Москве рассчитывают, что с угрозами справятся талибы, дававшие подобные обещания.