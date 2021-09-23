«Не понимающий ничего»: Захарова оценила заявление Зеленского в ООН

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, который сравнил работу ООН с «супергероем на пенсии». Дипломат в эфире телеканала «Россия 1» отметила, что украинский лидер не понимает, о чём говорит, путает события, даты.

В ходе выступления на сессии Генассамблеи ООН Зеленский сравнил работу данной организации с «супергероем на пенсии, который забыл, что мог сделать». Захарова подчеркнула , что такое мог заявить только человек, не понимающий, чем ежедневно занимаются люди, связанные с ООН.

Я считаю, это можно было бы расценить как оскорбление всемирной организации, но только в том случае, если бы мы всё-таки понимали, что человек, произносящий эти слова, отдаёт отчёт в том, о чём говорит. У меня нет такого ощущения, что президент Украины в принципе понимает суть произносимых слов, — сказала Захарова.

Она добавила, что такие заявления «могут себе позволить люди дурно воспитанные и плохо образованные».

Официальный представитель МИД РФ также указала, что если «даже у себя дома ты не можешь навести порядок», то не надо учить тех, кто решает «самую главную задачу, которая была поставлена перед ООН, а именно — недопущение новой мировой войны».

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский решил процитировать президента РФ Владимира Путина на сессии Генассамблеи ООН, но не смог указать, из какой именно речи российского лидера он взял слова. Украинский президент отметил, что Путин произнёс эти слова «в Мюнхене в 2007 году и на ГА ООН в 2015 году». На самом деле, приведённая цитата не имеет отношения к мюнхенской речи российского президента.