Совбез преткновения: постпред РФ при ООН напомнил США о прецеденте с Косово Россия наложила вето на резолюцию по Украине. Голосование переместится в Генассамблею, которое Небензя заранее назвал «шоу от западных партнеров»

Фото: Wang Ying/XinHua/Global Look Press

В пятницу, 30 сентября, Совет Безопасности ООН собрался в Нью-Йорке на заседание по ситуации на Украине. В столице РФ, где ранее в этот день президент Владимир Путин подписал указы о присоединении ДНР, ЛНР (чья независимость была признана Москвой в феврале), Херсонской и Запорожской областей, к этому времени уже наступил глубокий вечер. Как и ожидалось, Россия воспользовалась правом постоянного члена Совбеза и наложила вето на проект резолюции, внесенный Соединенными Штатами и Албанией. Проект осуждает прошедшие референдумы и требует от РФ «немедленно вывести войска с территории Украины». Теперь обсуждение документа переместится в Генеральную Ассамблею.

Голосование в Совбезе прошло быстро и довольно предсказуемо. Из 15 стран (пяти постоянных членов и десяти — непостоянных, которые избираются раз в два года в порядке ротации) только одна — Россия — выступила против (этого было достаточно, чтобы заблокировать резолюцию). Десять — поддержали (это, разумеется, соавторы документа - США и Албания, а также Франция и Великобритания, и кроме них - Ирландия, Норвегия, Мексика, Гана, Кения и Объединенные Арабские Эмираты). Воздержались четыре государства — Индия, Китай, Бразилия и Габон.

Перед процедурой слово взяли три делегации — американская, британская и российская. Тезисы оппонентов были в целом очевидны. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд призвала остальные государства поддержать резолюцию, сделав «то, ради чего создавался Совет Безопасности — отстаивать суверенитет, защищать территориальную целостность, продвигать мир и безопасность».

В свою очередь, российский постпред Василий Небензя заявил, что «некоторые из коллег по Совету достигли дна».

Скажите, вы всерьез рассчитываете, что Россия может рассмотреть и поддержать такой проект? А если нет, то, получается, вы намеренно подводите нас под применение права вето, чтобы затем разглагольствовать о том, что Россия им злоупотребляет? Такие откровенно враждебные действия со стороны Запада — это отказ от взаимодействия и сотрудничества в Совете, — обвинил авторов резолюции Небензя.

По его словам, «референдумы были проведены в полном соответствии с нормами и принципами международного права, как бы ни пытались доказать обратное наши западные оппоненты». Дипломат РФ в очередной раз обвинил их в «двойных стандартах» — например, когда Вашингтон заявляет о «готовности применить силу против Тайваня, который является неотъемлемой частью КНР», или в случае с самопровозглашением независимости Косово в 2008 году.

Кто будет спорить с тем, что прямое волеизъявление граждан является важнейшим элементом демократического устройства общества? Может быть, те, для кого в случае Косово никакой референдум не понадобился? — настаивал постпред.

Воздержавшиеся страны после голосования призвали Россию и Украину «немедленно сесть за стол переговоров без предварительных условий», а остальных коллег — «не превращать Совбез ООН в площадку, где войны продолжаются дипломатическими методами».

Василий Небензя, со своей стороны, заявил, что авторы резолюции «в наглую использовать эту площадку как „разогрев“ перед основным шоу в Генассамблее».

Теперь наблюдатели строят предположения, каким именно будет расклад при голосовании в Генассамблее (заседание ожидается в ближайшее время) с намного более широким представительством — из 193 государств. Напомним, 2 марта, вскоре после объявления Россией спецоперации на Украине, 141 государство выступило за резолюцию, требующую от Москвы немедленно её прекратить, 5 — против (сама РФ, Белоруссия, Сирия, КНДР и Эритрея), 35 — воздержались. Кроме того, несколько делегаций не стали принимать участия в голосовании.

Между тем в штаб-квартире ООН на этой неделе прошла довольно громкая заочная пикировка между ее генсеком и представительством России, фактически обвинившим Антониу Гутерриша в некомпетентности. Португальский дипломат выступил перед журналистами с осуждением прошедших референдумов, заявив о своем «долге поддерживать Устав ООН» и обвинив Россию в его нарушении. Присоединение четырех регионов Гутерриш назвал «незаконным шагом, не имеющим юридической силы и заслуживающим осуждения». По его словам, «в современном мире нет места опасной эскалации».

В ответ постпредство РФ при ООН выпустило заявление, фактически обвинив господина Гутерриша, посещавшего Москву в конце апреля, в превышении полномочий и в попытке оказать давление на другие страны.

Если Устав ООН действительно «ясен» А.Гутерришу, он должен знать и о содержании статьи 97, обозначающей генерального секретаря в качестве «главного административного должностного лица Организации». Административные функции не наделяют генерального секретаря правом делать политические заявления от лица всей Организации — такое право принадлежит исключительно государствам-членам, и уж тем более он не уполномочен единолично толковать нормы Устава и документы Генеральной Ассамблеи, — сказано в заявлении постпредства РФ.

Фото: MFA Russia/via Global Look Press

В нем генсек назван «инструментом коллективного Запада», который продвигает «двойные стандарты».

Его последние заявления — яркий пример такого подхода. В частности, он сослался на принцип неприменения силы в международных отношениях. При этом он почему-то проигнорировал другой принцип, закрепленный в том же самом документе, а именно - «равных прав и самоопределения народов», — приводит свои аргументы российское постпредство. — Мы ни разу не слышали от генерального секретаря ни слова осуждения в адрес киевского режима, который с момента организованного и проспонсированного Западом незаконного госпереворота вот уже 8 лет ведет войну с собственными гражданами, а также всем русским, включая культуру, язык и идентичность.

Между тем, несмотря на острую пикировку, идея как-то ограничить полномочия России в ООН не нашла поддержки и у Гутерриша. Это подтвердил журналистам на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Исключение любой страны-члена из Совета Безопасности или из ООН четко изложено в Уставе организации. Думаю, генсек говорил, что выдавливание стран из глобальных форумов не является по сути верным шагом, когда мы говорим о потребности в дипломатии, — цитирует Дюжаррика РИА Новости.

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва» Голосование на референдумах по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России

О том, что исключить Россию из «пятерки» стран-постоянных членов Собвеза и лишить права вето в принципе невозможно, в беседе NEWS.ru подтверждал юрист-международник, вице-председатель комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам, заведующий кафедрой международного права РУДН Аслан Абашидзе. Ведь для этого потребовалось бы вносить изменения в Устав ООН. Порядок внесения любых изменений в Устав четко прописан в нем самом. Чтобы вопрос вынесли на рассмотрение, требуется соответствующая инициатива двух третей делегаций. Чтобы поправки были приняты в ходе дальнейшего голосования, необходимы те же две трети голосов, в том числе всех пяти постоянных членов Собвеза. Понятное дело, что вето любого из них заблокирует любую инициативу.

Другими словами, любые попытки лишить Россию права вето означали бы, что заинтересованным сторонам пришлось бы действовать в обход Устава ООН, а это невозможно, — подчеркнул Аслан Абашидзе.