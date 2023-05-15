«Не ответят гневом»: в ЮАР заявили о примирении с США Минфин ЮАР: США не введут санкций против страны из-за обвинений в поставках оружия Москве

Фото: W. G. Allgoewer / blickwinkel / Global Look Press

Министр финансов ЮАР Энох Годонгвана заявил, что страна не столкнется с санкциями со стороны США из-за обвинений в якобы поставках оружия России, сообщает Bloomberg. Глава ведомства добавил, что спор с Вашингтоном был урегулирован, поэтому последствий не будет. По его словам, были предприняты действия, чтобы сохранить отношения двух стран «нормальными и сердечными».

Американцы вряд ли ответят завтра каким-либо гневом, — сказал Годонгвана.

Он отметил, что в ЮАР началось расследование по этим обвинениям, когда США их озвучили еще два месяца назад.

Ранее пресс-служба МИД ЮАР сообщила, что посол США в стране Рубен Бригети, заявивший, что республика якобы поставляет оружие России, после официального протеста со стороны ведомства признал, что перешел черту и извинился. По мнению американской стороны, российский корабль, который прибыл на базу ВМС ЮАР Саймонстаун 6 декабря 2022 года якобы получил груз с оружием. После этих обвинений в МИД ЮАР выразили протест американской дипмиссии.

Ранее CNN со ссылкой на западных чиновников сообщил, что Великобритания поставила Украине несколько крылатых ракет Storm Shadow, которые имеют дальность поражения порядка 250 км. Собеседники телеканала утверждали, что ВСУ не будут применять эти ракеты для ударов по целям в России, однако возможность атаки по Крыму не исключена.