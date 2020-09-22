В списке самых влиятельных людей мира по версии Time не оказалось россиян

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Журнал Time опубликовал список сотни самых влиятельных людей мира по версии издания. В 2020 году россияне ни в одной из категорий не представлены.

Ранее в перечень самых весомых персон несколько раз включали президента РФ Владимира Путина.

Участники списка не ранжированы. Их разделили по категориям — «Титаны», «Новаторы», «Деятели искусства», «Лидеры» и «Кумиры», передаёт РИА Новости.

Среди «Лидеров» в этом году оказались гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, его оппонент на предстоящих выборах Джо Байден и кандидат демократов в вице-президенты Камала Харрис, а кроме того — спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и генпрокурор США Уильям Барр. В списке также канцлер Германии Ангела Меркель, лидер Китая Си Цзиньпин, президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер Индии Нарендра Моди, мэр Парижа Анн Идальго и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Титанами» в Time посчитали гендиректора Google Сундара Пичаи, шестикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона, бывшую жену богатейшего в мире человека Джеффа Безоса Маккензи Скотт, главу Федерального резерва США Джерома Пауэлла, главу Международного валютного фонда Кристалину Георгиеву, ведущего эпидемиолога Китая Чжун Наньшань и других.

В категорию «Новаторов» включены астронавты NASA Джессика Мейр и Кристина Кук, одна из ведущих вирусологов Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли, певица Megan Thee Stallion и прочие.

Среди «Деятелей искусства» журнал отметил исполнителя The Weeknd, певицу Селену Гомез, актёров Фиби Уоллер-Бридж и Майкла Бакари Джордана, южнокорейского режиссёра Пон Чжун Хо и виолончелиста Йо Йо Ма.

Среди «Кумиров» — правозащитница Анджела Дэвис, основатели движения Black Lives Matter, теннисистка Наоми Осака и другие.

Ранее NEWS.ru писал, что в России улучшился показатель доверия населения к главам регионов. С 2018 года продемонстрировал рост на восемь процентных пунктов, до 59%.