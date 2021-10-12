Названы виновники газового кризиса в Европе

В газовом кризисе европейцы могут винить только себя, пишет газета Financial Times. По словам автора, Евросоюз усилил свою зависимость от российского газа, несмотря на многочисленные предостережения США. Как известно, в последние недели наблюдается рекордный рост мировых цен на энергоносители.

По его словам, за последние годы объёмы газовых хранилищ в Британии сократились втрое, а имеющегося в них топлива хватит лишь на четыре дня при максимальных зимних нагрузках. При этом Россия находится на максимальном уровне добычи топлива, который колеблется на отметке около 1,4 миллиарда кубометров газа в сутки.

Автор статьи считает, что исправить ошибки могут с помощью разработки эффективных планов перехода на экологически чистые источники энергии. А газ в них должен выполнять функцию переходного и резервного топлива.

И Евросоюз, и Соединённое Королевство проигнорировали роль природного газа в качестве переходного топлива в процессе декарбонизации экономики, — говорится в статье.

Ранее датский журналист Поуль Ларсен написал в статье, что предстоящая зима станет кошмаром для Европы из-за аномальных морозов, дефицита энергоносителей и высоких цен на них. По мнению журналиста, этот сценарий не выглядит совсем гипотетическим. В частности, аномальные холода уже отмечались в Европе в феврале 2018 года. Тогда их жертвами стали свыше 100 человек.

Возможной причиной резкого роста цен на газ эксперты называют закрытие коротких позиций. Это ситуация, когда трейдеры покупают бумаги по текущей цене, а не ждут снижения их ценника. Также это связано с низкой заполненностью газохранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.