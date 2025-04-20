Названы три самые загадочные и опасные зоны в Мировом океане Датский пролив признан одним из самых опасных районов Мирового океана

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Датский пролив является одной из самых опасных и неизведанных зон Мирового океана, сообщает портал akpars. Кроме того, к подобным же местам относятся пролив Дрейка и мыс Горн.

Ученые утверждают, что в эти зоны не ведут судоходные маршруты, практически невозможна навигация, так как техника дает сбои, а сами воды представляют угрозу для любого судна.

Так, в Датском проливе, расположенном между Исландией и Гренландией, вода падает с высоты 3500 метров, а скорость потока превышает 2 км/ч. По словам специалистов, такие условия способны затянуть подлодку на дно.

В проливе Дрейка расположено самое сильное течение в мире — Антарктическое циркумполярное. Оно может, наоборот, вытолкнуть субмарину даже с глубины, а мощные волны способны повредить внешние части корпуса.

Самым ветреным местом принято считать мыс Горн, где встречаются воды Атлантики и Тихого океана. Ветер здесь достигает 200 км/ч, а волны могут подниматься выше 10 метров.

Ранее экспедиция судна «Наутилус» у Гавайских островов обнаружила на дне Тихого океана необычное геологическое образование, напоминающее желтую кирпичную дорогу. Исследователи объяснили это древней вулканической активностью, вызвавшей трещины под прямыми углами из-за тепловых напряжений. Кроме того, ученым удалось собрать образцы базальтов с железо-марганцевым покрытием и пористой пемзы.