Названы страны, отказавшиеся поддержать антироссийскую резолюцию по Украине Девять стран ОАГ не поддержали резолюцию, осуждающую действия России на Украине

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Сразу девять стран — членов Организации американских государств (ОАГ) отказались поддержать резолюцию, осуждающую действия России на Украине. В частности, речь идет об Аргентине, Мексике, Никарагуа, Сальвадоре, Боливии, Бразилии, Гондурасе, Доминике, а также Сент-Винсенте и Гренадинах, сообщается в блоге организации, передаёт La Repubblica.

Отметим, что документ «О последовательных призывах к прекращению российской агрессии на Украине» был выпущен на 52-й ассамблее в Лиме. Он содержит призыв к правительству России остановить боевые действия и вывести вооруженные силы и технику с территории Украины. Кроме того, резолюция осуждает возможные нарушения прав человека.

Уточняется, что к резолюции присоединились Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Белиз, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Эквадор, США, Гренада, Гватемала, Гайана, Гаити, Ямайка, Панама, Парагвай, Перу, Доминикана, Суринам, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Тринидад и Тобаго, а также Уругвай.

Накануне Россия, Белоруссия, Боливия, Китай, Эфиопия, Иран, Северная Корея, Мьянма, Никарагуа, Сирия и Венесуэла обратились с заявлением в СПЧ ООН с осуждением дискриминации русских и русскоязычного населения в некоторых странах.