Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 ноября 2025 в 17:54

Названы страны-конкуренты РФ, у которых Турция стала закупать больше нефти

Reuters: Турция стала закупать больше нефти в Ираке и Казахстане

Нефтеперерабатывающие заводы Турции стали закупать больше нефти у конкурентов России после введения западных санкций против российского нефтяного сектора, сообщает Reuters. Так, предприятие SOCAR Turkey Aegean Refinery приобрело четыре партии топлива с поставкой в декабре, но не у РФ.

По информации источников агентства, часть черного золота куплена у Ирака. Еще одной партией оказалась казахстанская нефть марки KEBCO. Другой крупный турецкий производитель Tupras тоже увеличил закупки аналогов российской нефти. Продавцом также выступил Багдад.

Эксперты выразили мнение, что Tupras скоро вовсе откажется от импорта российской нефти на один из своих заводов. По их словам, это будет сделано для того, чтобы избежать санкций и сохранить экспорт топлива в Европу, но одновременно продолжить переработку нефти из РФ на другом НПЗ.

Ранее сообщалось, что крупнейшая индийская нефтекомпания Indian Oil Corp. (IOC) возобновила закупки российской нефти, приобретя пять партий для поставок в декабре. Сделки заключены с компаниями, которые не попали под санкции США. Поставки будут осуществляться в восточный порт Индии.

Турция
нефть
Россия
Ирак
