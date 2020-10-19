Названы страны, где будут производить российскую вакцину от коронавируса

https://static.news.ru/photo/25de9d52-1221-11eb-bf89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Первая в мире российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет производиться в Китае, Южной Корее, Индии и Бразилии. Об этом сообщил руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Можем поставлять большие объёмы в декабре этого года. Мы будем производить вакцину в Индии, Бразилии, Корее и Китае, а также ещё в одной стране, — цитирует РИА Новости главу РФПИ, выступившего на вебинаре по сотрудничеству со странами Латинской Америки.

По его словам, другой важный вопрос связан с тем, насколько быстро регулятор одобрит российскую вакцину.

Мы, например, подались на бразильские клинические испытания. Надеемся тоже в декабре получить разрешение. Будем работать с регуляторами, чтобы нас быстро разрешили, — добавил Дмитриев.

Он подчеркнул важность того, чтобы регуляторы использовали данные из стран, где проводятся испытания вакцины.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний. Сейчас идёт её пострегистрационный период исследований на 40 тысячах добровольцах. Эта фаза завершится до конца 2022 года.

14 октября была зарегистрирована ещё одна вакцина — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Над третьей работает центр имени Чумакова, и сейчас она проходит стадию испытаний. По словам главного научного сотрудника центра имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, препараты отличаются друг от друга способами создания, но суть у них одна. Все вакцины помогают организму выработать белок, который вызовет ответ иммунитета.

По данным на 19 октября, российские врачи за сутки выявили 15 982 случая заражения коронавирусом в 84 регионах. Согласно данным оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, в том числе зафиксировано активно 4184 (26,2%) без клинических проявлений. Больше всего заражений в Москве — 5376, в Санкт-Петербурге — 686 и Московской области — 466. В общей сложности с начала пандемии в стране вывялено 1 415 316 заболевших. Темп прироста составляет 1,1%, писал NEWS.ru.