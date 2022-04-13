Названы причины, по которым Китай сокращает покупку газа из России

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Кандидат в президенты Франции от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что в случае её победы на выборах страна выйдет из объединённого военного командования НАТО, передаёт ТАСС. При этом она отметила, что не намерена выводить Францию из ЕС.

Я хочу, чтобы Франция покинула объединённое военное командование НАТО. Я никогда не соглашусь с тем, чтобы наши войска подчинялись командованию НАТО или европейскому командованию, — заявила она. По словам Ле...