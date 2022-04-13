Названы причины, по которым Китай сокращает покупку газа из России
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
16:41, 13 апреля 2022
Компрессорные станции «Силы Сибири»Фото: gazprom.ru
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Китай сокращает покупку газа из России из-за окончания отопительного сезона, локдауна и геополитики, сообщает АБН. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил, что население страны заперто дома, потребление энергии падает. Кроме того, экспортёрам проще отправлять газ в Европу по хорошей цене, отметил он.
Заместитель главного директора по энергетическому направлению Фонда «Институт энергетики и финансов» Алексей Белогорьев отметил как одну из причин напряжённую обстановку в мировой политике.
Китай проявляет осторожность в отношении торговых операций с Россией, несмотря на внешнеполитическую поддержку. Всё, что касается внешнеэкономических санкций, Китай реагирует на подобные риски очень болезненно и чувствительно, — сказал он.
Он добавил, что апрель всегда неустойчивый месяц, что-либо прогнозировать рано, нужно дождаться мая-июня.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны — участницы Евросоюза определить конкретные сроки отказа от российских газа и нефти. Он заявил, обращаясь к парламенту Литвы, что нужно уже сейчас «одобрить по-настоящему мощное решение» по санкциям против России.