Названы преимущества рабочих из КНДР Эксперт по работе с мигрантами Коженов: северокорейские рабочие законопослушны

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

В России в скором времени смогут трудоустраивать граждан Северной Кореи, заявил в беседе с НСН эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов. По его словам, северокорейцы являются идеальными работниками, они не пьют, законопослушны и отношение в России к ним благожелательное.

Северокорейцы считаются лучшими работниками, объективно. На них колоссальный спрос. <...> Работают прекрасно. И к ним хорошее отношение. Никаких проблем с преступностью, пьянством — идеальные работники, — подчеркнул эксперт.

В то же время он отметил, что помехой для трудоустройства граждан Северной Кореи в России могут стать санкции ООН, запрещающие любой стране мира привлекать работников из КНДР. Россия пока учитывает эти санкции, однако положения Конституции РФ на территории нашей страны имеют приоритет над международными запретами. Таким образом, по словам Коженова, российские работодатели уже к лету смогут через посла оформлять трудоустройство граждан КНДР.

Ранее политолог Андрей Суздальцев заявил, что КНДР заинтересована в налаживании отношений с Россией. По словам эксперта, Северной Корее нужны и поставки российского сырья, и различные технологии, поэтому для нее сейчас открывается «окно возможностей».