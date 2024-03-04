«Окно возможностей»: политолог о налаживании отношений с Россией для КНДР Политолог Суздальцев: КНДР заинтересована в налаживании отношений с Россией

Фото: kremlin.ru

Ким Чен Ын, Владимир Путин

КНДР заинтересована в налаживании отношений с Россией, для Северной Кореи это открывает «окно возможностей», заявил политолог Андрей Суздальцев. Комментируя ситуацию «Царьграду», эксперт подчеркнул, что Россия при этом лишилась своего крупнейшего торгового партнера, Южной Кореи, что также играет на руку КНДР.

Эта ситуация для КНДР — «окно возможностей». Потому что у нас разорвались отношения с Южной Кореей, которая была нашим крупнейшим торговым партнером. И мы оттуда получали технологии. Поэтому это серьезная утрата, ощутимая. Включая, кстати, и поставки корейских автомобилей. Северная Корея, конечно, этому рада, — пояснил эксперт.

По словам политолога, Северной Корее нужны и поставки российского сырья, и различные технологии. Суздальцев отметил, что предстоящий визит президента России Владимира Путина к северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну вызвал беспокойство в Вашингтоне. Он напомнил, что в США считают, что Россия получает от КНДР баллистические ракеты и снаряды.

Ранее президент России Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль марки Aurus. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил выбор подарка — машина понравилась главе КНДР во время посещения космодрома Восточный.