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Названы предполагаемые убийцы президента Гаити

05:21, 09 июля 2021
Фото: publika.md
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Отставные колумбийские военные являются предполагаемыми исполнителями убийства президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом в своём аккаунте Twitter сообщил министр обороны Колумбии Молано Апонте.

По словам Апонте, Интерпол официально запросил у колумбийского правительства и Национальной полиции информацию о предполагаемых исполнителях этого преступления.

Предварительная информация говорит о том, что это граждане Колумбии, отставные служащие Национальной армии, — написал министр обороны.

Молано Апонте добавил, что правительство Колумбии распорядилось оказать немедленное содействие расследованию.

Трагедия произошла в ночь на среду, 7 июля. Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию. Его супруга находится в критическом состоянии. По мнению властей страны, нападение совершил вооружённый отряд, состоявший из иностранцев. Ситуация находится под контролем Национальной полиции и Вооружённых сил Гаити. Принимаются меры по обеспечению преемственности государства и защите нации.

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