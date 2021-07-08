Названы предполагаемые убийцы президента Гаити

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У Доминиканской Республики нет информации о том, что убийцы президента Гаити Жовенеля Моиза попали на территорию страны. Об этом сообщил постоянный представитель Доминиканы в ООН Хосе Бланко.

У нас нет каких-либо подтверждений ни о том, что преступники прибыли в Гаити с территории Доминиканской Республики, ни о том, что они сбежали в Доминиканскую Республику, — сказал он. До...