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Евросоюз обеспокоен наступлением правительственных войск Сирии на Идлиб при поддержке Ирана и России. Это может быть чревато большими жертвами среди мирного населения и новой волной беженцев.

Такого мнения придерживается представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом он заявил на выступлении в Европарламенте, призвав стороны конфликта к соблюдению норм международного права, пишет...