Армия Украины за период с 2014 по 2016 годы потеряла в боях в Донбассе 2576 единиц бронетехники, из них 391 — безвозвратно. Чаще всего потерями становились боевые машины пехоты (БМП). Повреждены из них были 1415, а уничтожены 214.
Такие данные
Источник уточняет, что в Донбассе Киев потерял 79 танков, ещё 519 боевых машин пришлось отправить в ремонт.
Ранее NEWS.ru сообщал, что помощник президента Украины Андрей Ермак полагает: у Москвы есть желание окончательно разрешить ситуацию в Донбассе. По его мнению, об этом свидетельствует продолжающийся в Минске «очень сложный» диалог. Он также отметил настрой на диалог с Киевом замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака.
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